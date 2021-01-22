Задержанный в Башкирии признался в подготовке теракта

Задержанный в Башкирии по подозрению в подготовке теракта признался в том, что должен был использовать взрывное устройство в людном месте. Он сам привел сотрудников ФСБ к тайнику, где хранились электродетонатор, части самодельного взрывного устройства, обрез охотничьего ружья и пять патронов.

"В данном месте я должен (был) получить оружие и самодельное взрывное устройство для взрыва людей", – заявил 25-летний злоумышленник.

Его кураторами, как отметили в спецслужбе, были живущие за границей члены группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ): они высылали ему инструкции и давали указания, как действовать. Судя по всему, один из членов террористической организации и обустроил тайник, из которого подозреваемый должен был забрать орудия преступления. Но на месте он появился уже в сопровождении сотрудников ФСБ, которые со всеми мерами предосторожности обследовали схрон в лесу.

Меру пресечения задержанному пока не избрали.