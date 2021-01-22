ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Жителя Башкирии задержали по подозрению в подготовке нападения на правоохранителей. Злоумышленник, как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, действовал по указке представителей группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

В оборудованном 25-летним подозреваемым тайнике нашли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Вычислили его по переписке, которую он вел с эмиссарами террористической организации. Они же выслали ему инструкцию по созданию взрывного устройства и консультировали задержанного, когда и как совершить теракт.

Меру пресечения молодому человеку пока не избрали. Когда и где он был задержан, не уточняется.