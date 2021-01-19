Грабитель совершил два налета на московские магазины за один вечер

За один вечер 28-летний грабитель совершил два налета на столичные магазины, перепугав девушек, работающих за кассой.

Преступник, скрывая лицо за медицинской маской, действовал по одинаковой схеме: якобы покупал мелкий товар, дожидался, когда сотрудница магазина откроет кассу, и нападал на нее, угрожая ножом.

Одно из ограблений оказалось удачным — добычей налетчика стали 20 тысяч рублей. Во втором случае продавец-кассир оказала сопротивление, и мужчина скрылся.

Полицейские, как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержали подозреваемого в аэропорту при попытке улететь из столичного региона.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

После задержания подозреваемый — как выяснилось, неоднократно судимый ранее — отрицал свою причастность к налетам на магазины. "Я считаю, что этого не было", — заявил он.

В настоящее время задержанный находится под стражей. Полицейские полагают, что мужчина может быть причастен к совершению других аналогичных преступлений в Москве и области.