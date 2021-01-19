На видео попал момент страшной аварии с летальным исходом в Башкирии

Обнародованы кадры с регистратора автомобиля, ставшего участником смертельной аварии, произошедшей во вторник, 19 января, в Чекмагушевском районе Башкирии.

По данным региональной Госавтоинспекции, около полудня на трассе Буздяк – Чекмагуш – Дюртюли в условиях плохой видимости столкнулись легковые автомобили Volkswagen Jetta и Daewoo Nexia.

В результате ДТП на месте погиб 50-летний водитель Daewoo, его пассажиры 53 и 54 лет оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, в результате инцидента пострадали две женщины, ехавшие на пассажирских местах в Volkswagen, из которого и велась съемка.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.