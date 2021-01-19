"Милан" подписал контракт с Манджукичем

"Милан" подписал контракт с хорватским нападающим Марио Манджукичем. 34-летний футболист будет играть в итальянском клубе до лета 2021 года.

Марио Манджукич официально стал игроком "Милана". Контракт предусматривает возможность продления. Хорват будет играть под девятым номером.

Вице-чемпион мира 2018 года Марио Манджукич имеет богатый опыт выступлений в Серии А. Нападающий отыграл пять сезонов в "Ювентусе". Последний раз хорват выходил на поле 7 марта прошлого года в составе катарского клуба "Аль-Духаиль".