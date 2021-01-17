Манджукич в ближайшее время может стать игроком "Милана"

Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Хорватии Марио Манджукич в ближайшее время может вернуться в чемпионат Италии. 34-летний футболист близок к подписанию контракта с "Миланом".

Как сообщает журналист Никола Скира, "красно-черные" уже предложили хорвату соглашение, рассчитанное до конца текущего сезона.

В сентябре прошлого года появилась информация о том, что Манджукич может стать игроком "Локомотива". Однако по неизвестной причине переход сорвался.

Напомним, что хорватский нападающий выступал за мюнхенскую "Баварию", мадридский "Атлетико", а также за туринский "Ювентус". В составе сборной Хорватии он провел 89 игр, забив в них 33 мяча.