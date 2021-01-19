ЦСКА может сохранить Алексея Березуцкого на прежней должности

Футбольный клуб ЦСКА близок к сохранению заместителя генерального директора по спортивным вопросам Алексея Березуцкого на прежней должности. Функционер может передумать покидать клуб.

Информацию об этом распространил Чемпионат.Com: "В ЦСКА высоко ценят свои кадры и ими не разбрасываются. Сейчас в клубе видят, что на некоторых сотрудников идет массированная информационная атака, – цитирует портал своего источника, знакомого с ситуацией. – Она исходит от людей, ангажированных определенными агентскими группами".

Кроме того, сообщается, что в клубе останется и глава селекции Андрей Мовсесьян, которого также отправляли со своего поста.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Березуцкий зимой оставит свою должность из-за возникших у него разногласий с руководством клуба. В ЦСКА были против такого решения бывшего игрока клуба.