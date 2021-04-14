Василий Березуцкий покинул ЦСКА

Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий принял решение покинуть армейский клуб. Об этом сообщила пресс-служба красно-синих. Ранее появилась информация, что бывший защитник сборной России пополнит штаб Виктора Гончаренко в "Краснодаре".

"Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а говорит лишь "до свидания", – сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте красно-синих.

Василий Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год. После завершения игровой карьеры он занялся тренерской деятельностью. С августа 2020 года Березуцкий вошел в штаб армейского клуба.