Алексей Березуцкий стал тренером ЦСКА

Браться Березуцкие объединились в тренерском штабе ЦСКА. Алексей Березуцкий вслед за Василием стал помощником Виктора Гончаренко.

Алексей Березуцкий до недавнего времени был заместителем генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам. Но в январе он сменил поле деятельности и стал помощником Виктора Гончаренко, сообщает Чемпионат.com.. Василий Березуцкий пополнил тренерский штаб армейцев еще в августе.

Защитники Алексей и Василий Брезуцкий большую часть карьеры провели в ЦСКА, в составе которого они выигрывали Кубок УЕФА, неоднократно становились чемпионами и обладателями Кубка страны, привлекались в сборную России. В 2018 году братья завершили выступления.