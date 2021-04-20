Василий Березуцкий пополнил штаб Гончаренко в "Краснодаре"

Бывший футболист и тренер ЦСКА Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб главного тренера ФК "Краснодар" Виктора Гончаренко. Об этом было объявлено на официальном сайте "быков".

Неделей ранее Березуцкий покинул ЦСКА, в котором на должности тренера он работал с августа 2020-го года. Также он выступал за армейский клуб с 2002-го по 2018-й год. За это время он завоевал шесть титулов чемпиона России и семь Кубков страны.

Напомним, что Гончаренко возглавил "Краснодар" в апреле 2021-го года, спустя неделю после отставки из ЦСКА.