Василий Березуцкий перейдет к Гончаренко в "Краснодар"

Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий в ближайшее время покинет армейский клуб. Экс-тренер красно-синих Виктор Гончаренко, возглавивший недавно "Краснодар", пригласил бывшего защитника сборной России в свой штаб.

О переходе Березуцкого из ЦСКА в стан "быков" стало известно Чемпионат.com. Эту информацию изданию подтвердил источник, близкий к "Краснодару".

Напомним, что Гончаренко покинул армейский клуб 22 марта. А уже 6 апреля он возглавил "быков". Главным тренером ЦСКА назначен хорват Ивица Олич.