Стала известна стоимость обручального кольца Марии Шараповой

В декабре 2020-го года бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова и британский бизнесмен Александр Гилкс объявили о помолвке. Россиянке было подарено обручальное кольцо, стоимость которого теперь стала известна.

Кольцо было изготовлено на заказ вручную. Как сообщает Daily Mail, оно сделано из 18-каратного розового золота с бриллиантом изумрудной огранки. Это изделие от дизайнера Джессики Маккормак весит 5 карат. Оно обошлось Гилксу в 400 тысяч долларов.

Напомним, что 17-го декабря Шарапова объявила о том, что согласилась выйти замуж на предложение британского миллионера. Пара состоит в отношениях порядка двух лет.