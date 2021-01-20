В Новосибирске в сгоревшем гараже работала нелегальная гостиница

Гаражное помещение, в котором 18 января произошел пожар, унесший жизни четырех человек, сдавалось под проживание. Хозяина помещения подозревают в совершении уголовного преступления.

Личности погибших в гаражной надстройке до сих пор не установлены. А вот 39-летний владелец помещения задержан. По версии следствия, подозреваемый в течение трех последних месяцев сдавал надстройку над одним из боксов в гаражном кооперативе "Этра" под жилье. Помещение было не только не предназначено для проживания, но и не соответствовало элементарным требованиям пожарной безопасности.

В отношение задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Кроме того, проводится доследственная проверка, которая определит степень вины контролирующих органов по признакам преступления, предусмотренного статьей "Халатность".

Расследование продолжается. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Следователи и дознаватели МЧС выясняют причины и обстоятельства трагедии.