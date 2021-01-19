В Новосибирске пожар в гаражном комплексе унес жизни четырех человек

Пожар на втором этаже гаражного комплекса, расположенного в Дзержинском районе Новосибирска на улице Почтовый лог 1, произошел утром 19 января.

Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек. Личности погибших устанавливаются. По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди. Продолжается разбор завалов.

Сотрудники региональных следственных органов выехали на место происшествия. Проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства возгорания и гибели людей выясняются.