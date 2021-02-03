Жертвами масштабного пожара в Красноярске стали четыре человека

Четыре человек погибли при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске: тело рабочего нашли во время тушения, а поиски троих пропавших сотрудников МЧС продолжаются до сих пор. Однако шансов обнаружить их живыми нет, признал мэр города подтвердил

"Страшный пожар – по-другому не скажешь. … Всегда в таких ситуациях уповаешь на спасателей, ведь сам ничем помочь не можешь – непредсказуемая стихия… И тут такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти", – написал Сергей Еремин на своей странице в Instagram.

К настоящему моменту пожарным удалось остановить распространение огня, который охватил 3,9 тысячи квадратных метров здания на улице Калинина.

Командир звена Алексей Пузырёв, Анатолий Жалнерчик и Максим Рябцев одними из первых зашли в полыхающее здание в надежде спасти остававшегося внутри работника склада. Согласно обнародованным записям переговоров, в дымовой завесе они не смогли найти выход к тому моменту, когда в баллонах закончился кислород, и вынуждены были снять маски. С тех пор на связь они больше не выходили.

Спасатели продолжают вести поиск коллег, несмотря на темное время суток. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.