Найдены тела спасателей, пропавших на пожаре в Красноярске

Министерство по чрезвычайным ситуациям подтвердило гибель трех сотрудников, с которыми во время спасательной операции была потеряна связь, сообщает РИА Новости.

Крупный пожар на складе на улице Калинина в Красноярске возник утром 3 февраля. Огонь еще не был потушен, когда стало известно, что в результате происшествия погиб рабочий и пропали спасатели. По факту гибели рабочего региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. Пропавших надеялись найти живыми.

Во время тушения пожара трое огнеборцев вошли в горящее здание и через некоторое время перестали выходить на связь. Незадолго до гибели они переговаривались с коллегами по рации. Из записей разговоров можно сделать вывод, что спасатели не могли найти выход, в баллонах закончился кислород и они были вынуждены снять маски. После этого у здания обрушилась кровля.

МЧС назвало имена пожарных погибших при исполнении служебного долга – Жалнерчик Анатолий Павлович, 46 лет, Пузырев Алексей Евгеньевич, 45 лет, Рябцев Максим Михайлович, 27 лет.

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших.