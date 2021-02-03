"Ищи выход!": появилась запись переговоров пропавших в Красноярске пожарных

Тело погибшего при пожаре сотрудника красноярского склада обнаружили в ходе тушения, продолжаются поиски троих сотрудников МЧС, которые почти два часа не выходят на связь, сообщили в региональном управлении СКР. Запись последних переговоров появилась в соцсетях.

"У нас закончился воздух в баллонах. Ищи выход! Ищи!" – требует, предположительно, командир звена старший прапорщик Алексей Пузырёв, который вместе со старшим прапорщиком Анатолием Жалнерчиком и сержантом Максимом Рябцевым одними из первых зашли в полыхающее здание на улице Калинина с целью найти выживших.

Кислорода в баллонах, как отмечают эксперты, им должно было хватить на 30-40 минут, но обратно звено газодымозащитной службы не вернулось. Первоначально сообщалось, что они могли пострадать при обрушении крыши склада автозапчастей, однако аудиозапись говорит о том, что спасатели заблудились и вынуждены были снять маски, так как у них закончился кислород.

Пожар охватил площадь в 3,5 тысячи квадратных метров, поиски пропавших затрудняет сложная конструкцией здания и завеса дыма. Единственным погибшим при пожаре в настоящее время числится сотрудник склада, чье тело нашли во время тушения.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего, на место вылетел его заместитель Илья Денисов.