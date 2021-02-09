В Красноярске прощаются с погибшими пожарными

В Красноярске сегодня проходит церемония прощания с погибшими пожарными. Мероприятие состоится с 10 до 12 часов в здании городской Дворце культуры на проспекте Свободный, 48. Так как автопарков будет закрыта, посетителей просят пользоваться общественным транспортом. Обязательным условием является соблюдение антикоронавирусных ограничений. Захоронение Анатолия Жалнерчика, Максима Рябцева и Алексея Пузырёва пройдет на кладбище Бадалык, передает ГТРК "Красноярск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, трое пожарных погибли во время крупного пожара на автомобильном складе. Трагедия произошла 3 февраля. Они отправились на поиски одного из работников, который был заблокирован в горящем помещении. Ни пожарные, ни сотрудник склада выбраться не смог. В общей сложности пламя охватило 3,5 тысячи кв. метров. На его ликвидацию понадобилось больше суток. В тушении было задейстоваоно 170 человек личного состава и 50 единиц спецтехники.

Ответственных за пожарную безопасность сгоревшего склада-магазина арестовали. Их обвиняют по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей смерть человека".