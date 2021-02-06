Арестованы фигуранты дела о пожаре, где погибли сотрудники МЧС

Суд постановил заключить под стражу 33-летнего директора и 39-летнего начальника административно-хозяйственного отдела фирмы "Автотрейд-КСК", проходящих по делу о фатальном пожаре в Красноярске, об этом в субботу, 6 февраля, сообщили в Следственном комитете.

Напомним, что ответственных за пожарную безопасность склада-магазина на Калинина, сгоревшего в минувшую среду, задержали накануне.

Мужчины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями о причинении смерти по неосторожности и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей смерть человека.

Напомним, что во время пожара погибли трое сотрудников МЧС, отправившихся на поиски сотрудника склада, оказавшегося заблокированным в горящем помещении. Ни пожарным, ни работнику выбраться не удалось.

С огнем, охватившим около трех тысяч квадратных метров, боролись более суток.

Владимир Путин наградил погибших красноярских пожарных орденами Мужества, в регионе был объявлен день траура.