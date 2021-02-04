В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре

На сгоревшем складе автозапчастей в Красноярске обнаружили тела троих пожарных, которым не удалось выбраться из полыхавшего здания. Пятое февраля объявлено в регионе днем траура.

Огонь в помещении компании "Автотрейд" на улице Калинина вспыхнул утром 3 февраля и быстро охватил около 3,9 тысячи квадратных метров. Звено в составе 46-летнего Анатолия Жалнерчика, 45-летнего Алексея Пузырева и 27-летнего Максима Рябцева вошло внутрь одним из первых, но вот вернуться спасателям было не суждено. У них, как свидетельствует запись переговоров, закончился кислород в баллонах, а найти выход в затянутом дымом здании они не смогли. Когда рации замолчали, обрушилась крыша склада.

Спасти рабочего, за которым и отправились сотрудники МЧС, не удалось – его тело обнаружили во второй половине дня 3 февраля. Таким образом, жертвами пожара стали четыре человека. Тела пожарных нашли в девяти метрах от входа, они сильно обгорели, так что потребуется геномная экспертиза, чтобы установить личности погибших.

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура в регионе. Возбуждены два уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и о нарушении требований пожарной безопасности.

Командир звена старший прапорщик Алексей Пузырёв и старший прапорщик Анатолий Жалнерчик много лет работали в пожарной охране, а сержант Максим Рябцев пришел на службу шесть лет назад. У Пузырева и Жалнерчика остались дети.