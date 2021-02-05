Задержаны ответственные за безопасность склада, где погибли сотрудники МЧС

Следственный комитет сообщил о задержании лиц, ответственных за пожарную безопасность склада-магазина, сгоревшего в Красноярске, об этом стало известно в пятницу, 5 февраля.

Известно, что 33-летнего директора и 39-летнего начальника административно-хозяйственного отдела фирмы "Автотрейд-КСК" подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о причинении смерти по неосторожности и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть человека.

В настоящее время следователи готовят материалы для того, чтобы ходатайствовать перед судом о заключении фигурантов под стражу.

Напомним, что 3 февраля на улице Калинина вспыхнуло складское помещение. Погиб сотрудник фирмы и трое пожарных, которые вошли в горящее здание, чтобы спасти оставшегося там человека.

Огонь охватил площадь более трех тысяч квадратных метров, на полную ликвидацию возгорания ушло более полутора суток.

Владимир Путин наградил погибших красноярских пожарных орденами Мужества, в регионе был объявлен день траура.