Трое пожарных пропали в ходе тушения склада в Красноярске

Красноярские пожарные потеряли связь с тремя коллегами, которые участвовали в тушении горящего склада автозапчастей. С огнем не могут совладать уже более трех часов.

Пожар в здании на улице Калинина вспыхнул около 10:30 по местному времени (06:30 по Москве). К моменту прибытия первых расчетов огонь охватил 800 квадратных метров, позже площадь пожара увеличилась до 3,5 тысячи "квадратов".

Сейчас сотрудники МЧС пытаются найти пропавшее звено газодымозащитной службы – трое мужчин уже час не выходят на связь. Они первыми вошли в здание для поиска людей, а спустя некоторое время рухнула крыша.

Не исключено, что на складе мог остаться и один грузчик, о котором тоже пока нет никакой информации.

Что стало причиной пожара, только предстоит установить. На месте работают 118 человек и 37 единиц техники

Замеры не показали превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в районе пожара.