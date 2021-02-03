Сильный пожар вспыхнул на складе автозапчастей в Красноярске

Огонь едва ли не полностью уничтожил крупный склад автозапчастей в Красноярске. Сотрудники МЧС уже два тушат пожар, площадь которого достигла 3,5 тысячи квадратных метров. Очевидцы сняли на видео поднимающийся над городом столб черного дыма.

Сбить пламя пожарным расчетам не удалось: спустя полтора часа после возгорания, которое было зафиксировано около 10:30 по местному времени (06:30 по Москве), на складе обрушилась прогоревшая крыша. Сейчас на месте работают 110 человек и 33 единицы техники, пожару присвоен третий ранг сложности.

Информации о пострадавших не поступало, но спасатели не могут установить связь с одним из грузчиков, который мог остаться внутри здания.

Компания – владелец склада являлась одним из основных поставщиков автозапчастей в Красноярске.