После пожара на красноярском складе заведены уголовные дела

В Красноярске выясняют причины пожара на складе. Погибли четыре человека.

Для расследования глава МЧС Евгений Зиничев распорядился создать комиссию под руководством своего заместителя Ильи Денисова. Уголовные дела заведены по двум статьям – "Причинение смерти по неосторожности" и "Нарушение правил пожарной безопасности", передает "Россия 24".

Накануне горел склад площадью три с половиной тысячи квадратных метров. Туда отправилось звено газодымозащиты, чтобы спасти людей, которые, по словам очевидцев, могли быть внутри. Внезапно кровля обрушилась. Пожарные сообщили по рации, что не видят выхода, а воздух в баллонах заканчивается. После этого связь с ними прервалась.

Погибших искали несколько часов. Руководство МЧС выразило соболезнования их семьям.

Ликвидировать открытое горение на объекте удалось только сегодня, после трех часов ночи по московскому времени.