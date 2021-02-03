Искали людей до последнего: пожар в Красноярске унес жизни четырех человек

Трое пожарных погибли сегодня в Красноярске, пытаясь спасти сотрудника пылающего склада автозапчастей. Его тело позже обнаружили среди завалов. Огонь в ангаре вспыхнул утром и быстро охватил огромную территорию. Причину возгорания еще предстоит установить, а также выяснить, почему на складе с запутанной планировкой, где хранится много горюче-смазочных материалов, не оказалось воды, и для тушения ее вначале пришлось подвозить.

В небо поднимается столб густого едкого дыма, его видно из любой точки Красноярска. Под напором огня не выдерживает стекло, оно лопается и осыпается внутрь здания.

Серьезный пожар разгорелся на складе автозапчастей, здесь каждая деталь была упакована в картонную коробку, поэтому топлива для огня было предостаточно.

Сигнал о возгорании поступил еще утром, когда помещение было заполнено посетителями и сотрудниками фирм. Как только появилось задымление, люди поспешили эвакуироваться.

- Вообще улицы не видно было, дым черный был!

- Я отдавал товар человеку, когда задымилось все. Я резко выбежал, бросил все, и резко дым нахлынул.

В здании располагались 23 организации. Большинство были связаны с ремонтом машин или автозапчастями, поэтому внутри было много горюче-смазочных материалов, пластика, резины. Площадь возгорания стремительно выросла с 800 квадратных метров 3500 квадратных метров.

Ядовитая пелена окутала и соседние дома. Колоссальный жар чувствовался даже на удалении от здания, поэтому периметр безопасности приходилось отодвигать все дальше и дальше.

Почти 170 человек и 50 единиц техники работали на месте пожара. Тушение осложняли запутанная планировка и отсутствие на месте воды – ее приходилось подвозить.

"Были сформированы пять звеньев дымозащитной службы для организации поисковых работ. К сожалению, через некоторое время связь с одним из звеньев из трех человек была потеряна. Произошло обрушение кровли", – говорит Игорь Лисин, начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Сеть попали, предположительно, последние моменты переговоров пожарных.

- У нас закончился воздух в баллоне.

- Ищи выход

- Внимание! У 5-го закончился воздух. Кто с ним работает?

- У кого воздух кончается? С какой стороны?

- Который зашел с севера на поиски пострадавшего.

- Давайте выходите на поиск звена нашего.

В составе звена были старшие прапорщики Алексей Пузырев и Анатолий Жалнерчик и сержант Максим Рябцев. Они погибли, пытаясь спасти работника склада – его тело было обнаружено позже при разборе завалов. Следователями уже возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Мы разбираемся с причинами, условиями этого трагического события. При необходимости меры прокурорского реагирования нами будут приняты", – сообщил Роман Тютюник, прокурор Красноярского края.

"Устанавливаются владельцы здания. Изымается вся необходимая документация", – отметила Ольга Шаманская, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Глава МЧС Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара. На место происшествия направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с заместителем министра.

Сейчас главным остается вопрос, почему произошел пожар. Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту соблюдения противопожарной безопасности. В причинах будут разбираться и дознаватели, а разбор завалов займет далеко не один день.