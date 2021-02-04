Президент посмертно наградил орденами Мужества красноярских пожарных

Владимир Путин наградил погибших красноярских пожарных орденами Мужества — опубликован соответствующий указ президента.

Жертвами пожара стали 4 человека, работник склада и 3 сотрудника МЧС: 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырев и 27-летний Максим Рябцев.

У двоих погибших пожарных остались дети.

Губернатор Красноярского края распорядился выдать семьям погибших при тушении склада по 1 миллиону рублей, также в регионе 5 февраля был объявлен днем траура.

В настоящее время на месте пожара продолжает работать комиссия, изучающая причины возгорания и обстоятельства произошедшего.