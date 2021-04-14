Путин наградил орденами Мужества пожарных, тушивших Невскую мануфактуру

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества пожарных, которые участвовали в тушении пожара на Невской мануфактуре. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Также награды удостоен спасатель, погибший во время тушения возгорания в Асбесте.

Орден Мужества вручен сотрудникам федеральной противопожарной службы, в их числе две посмертные награды. При тушении пожара на Невской мануфактуре погиб прапорщик Илья Белецкий. Наградами также удостоены Антон Соколов и Борис Старковский.

Орден Мужества также присужден Констанину Старцеву из Асбеста. На него упала стена горящего дома.