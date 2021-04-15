В Петербурге прощаются с пожарным, погибшим при тушении "Невской мануфактуры"

В Санкт-Петербурге простились с погибшим при тушении "Невской мануфактуры" пожарным Ильёй Белецким. Сотрудника 64-й пожарной части похоронили на Серафимовском кладбище. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

На прощальную церемонию прибыли родственники, друзья и коллеги Белецкого.

Дли личного состава гибель командира отделения стала невосполнимой утратой. Отмечается, что Белецкий работал в пожарной охране более 10 лет. Он погиб, выводя людей из горящего здания.

Сослуживцы вспоминают о погибшем как о настоящем, смелом лидере.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества пожарных, которые тушили "Невскую мануфактуру". В списке – лейтенант Антон Соколов, прапорщик Борис Старковский. Они были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Белецкий награждён посмертно.

Также семья погибшего пожарного получит материальную помощь из резервного фонда правительства города – 1 млн рублей.

Двое спасателей, которые до сих пор находятся в больнице, получат по 500 тыс. Ещё 300 тыс. рублей получит подполковник Артём Нестеров. Мужчина также был госпитализирован, но уже отправлен домой.

Напомним, что представители компании "Невская мануфактура", гендиректора которой и его заместителя задержали, сообщили, что возгорание началось на четвертом этаже здания.

Из-за ветра пламя быстро распространилось по этажу, а затем перебросилось на верхние помещения. К 22:30 вечера у здания рухнула крыша на площади 10,5 тысячи квадратных метров и обвалились межэтажные перекрытия.

Рассматривается несколько версий возгорания, в том числе – умышленный поджог.