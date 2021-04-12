Площадь пожара на Невской мануфактуре увеличилась до 10 тысяч "квадратов"

До 10 тысяч квадратных метров увеличилась площадь пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге. К тушению привлекли вертолет Ка-32, пожарные держатся на расстоянии от полыхающей около четырех часов постройки из-за угрозы обрушения стен, сообщили в региональном управлении МЧС.

Жертвой масштабного пожара стал 31-летний командир отделения 64-й пожарной части Илья Белецкий, двое его коллег получили ожоги почти половины тела, когда выводили людей из горящего комплекса, где последние годы располагался бизнес-центр.

Очевидцы сообщают о хлопках внутри помещений, которые арендовали различные компании.

В 2001 году комплекс зданий Невской мануфактуры был включен в городской перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую и культурную ценность.