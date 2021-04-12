В Петербурге полыхает Невская мануфактура

Около 1,5 тысячи квадратных метров объяты пламенем в Невской мануфактуре на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Очевидцы сняли на видео пожар в историческом здании, где в настоящее время располагается бизнес-центр.

Пожар начался около полудня 12 апреля на четвертом этаже, однако за считанные минуты пламя распространилось сначала на 200 "квадратов", а затем перебросилось и на этаж выше. Сейчас пожару присвоен максимальный ранг сложности

Из бизнес-центра эвакуировали 40 человек. По предварительным данным, пострадали два сотрудника МЧС.

Некогда в горящем здании располагалось старейшее текстильное предприятие города на Неве, основанное в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном.