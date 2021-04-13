Задержан гендиректор сгоревшей Невской мануфактуры

По делу о пожаре в здании Невской мануфактуры задержаны гендиректор бизнес-центра и его заместитель, сообщили в региональном управлении СКР. Тем временем пожарные продолжают борьбу с огнем в историческом комплексе, где в завалах продолжается горение. Обнаружено несколько очагов общей площадью порядка 500 квадратных метров.

Тушение масштабного пожара, площадь которого на пике достигала 10 тысяч квадратных метров, продолжается уже более 20 часов. Жертвой ЧП стал 31-летний сотрудник МЧС, первым прибывший на место, трое его коллег получили ожоги, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Сегодня было возбуждено второе уголовное дело по факту выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. В его рамках и были задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения. Меру пресечения им изберут в ближайшее время.

На Октябрьской набережной, где располагалось шестиэтажное здание мануфактуры, сейчас работают 37 человек – они проливают дымящиеся конструкции, чтобы окончательно потушить огонь и приступить к разбору завалов.