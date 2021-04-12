Загорелся соседний с Невской мануфактурой жилой дом

Огонь перекинулся со здания горящей Невской мануфактуры на трехэтажный жилой дом, расположенный через дорогу. Местным жителям не удалось самостоятельно сбить пламя.

Пожар вспыхнул на крыше дома №8а по улице Тельмана. Очевидцы утверждают, что сотрудники МЧС даже не обратили внимания на возгорание, так как все силы брошены на тушение исторического комплекса на Октябрьской набережной, где уже шесть часов не удается совладать с пожаром. По последним данным, на площади 10 тысяч квадратных метров, где бушует пламя и раздаются хлопки, рухнула крыша, от межэтажных перекрытий остались только воспоминания.

Жертвой огня пал 31-летний командир отделения 64-й пожарной части Илья Белецкий. Двое его коллег – 30-летний замначальника 64-й пожарной части и 31-летний сотрудник 25-й пожарной части – получили ожоги почти половины тела и находятся в реанимации.

По предварительной версии, пожар мог стать следствием короткого замыкания в электрощитовой. При этом защитники исторических зданий обнародовали выписку из Росреестра, в соответствии с которой 11 марта текущего года на земельном участке под Невской мануфактурой было разрешено многоэтажное строительство.