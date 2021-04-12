Невскую мануфактуру тушат с вертолетов

До 10 тысяч квадратных метров увеличилась площадь пожара высшей категории сложности на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге. В эти минуты вертолеты МЧС и Минобороны тушат не только историческое здание фабрики, но и соседние постройки и жилые дома, на которые перекинулось пламя. Жильцы эвакуированы, газ отключен из-за угрозы горения. Противоречивыми остаются и сообщения о пострадавших при тушении пожарных, гибель одного из которых опровергли в МЧС.

Здание Невской мануфактуры горит по всей площади: 10 тысяч квадратных метров, внутри происходит обрушение перекрытий. Из пылающего здания выводят 40 человек. В этот момент происходит внезапный выброс пламени, двое пожарных получают сильнейшие ожоги, тело еще одного до сих пор не могут найти. Это Илья Белецкий, командир отделения 64-й части, ему 31 год.​ "Я видел, что пожарный выбил стекло, и его объяло пламя", – рассказал очевидец.

​Каждую минуту здание сотрясают сильнейшие удары​. Работу пожарных осложняет сильнейший ветер с Невы. 400 человек и 70 единиц техники тушат по предельному – пятому – номеру, задействуют авиацию.​

Проверку начали Следственный комитет и прокуратура. Известно, что месяц назад на Невской мануфактуре были найдены многочисленные нарушения противопожарной безопасности. Эту территорию вообще готовили к реконструкции, элитный жилой комплекс должен был появиться на месте бывшей текстильной фабрики и соседней фабрики "Бумага".

"Здание старое, перегородки деревянные с пустотами. Пожар очень сильно распространился, потому что идет ветер с набережной", – сообщил начальник пресс-службы главка МЧС по городу Андрей Литовка.

​Спустя несколько часов огонь перекидывается на соседние дома. В здании хостела звучит пожарная тревога, мигранты вывозят и выносят оттуда свои пожитки.

Решением министра обороны к тушению привлекают армейскую авиацию. Два вертолета Западного военного округа уже вылетели к месту происшествия.​