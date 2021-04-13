Поджог мог стать причиной масштабного пожара на Невской мануфактуре

Огонь в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге мог вспыхнуть из-за действий злоумышленников. Следователи, как сообщает РИА Новости, всерьез рассматривают версию умышленного поджога.

Представители компании "Невская мануфактура", гендиректора которой и его заместителя сегодня задержали, ранее сообщили, что пожар начался на четвертом этаже здания, где помещения арендует производитель надувных лодок "Риф Англер". Пламя быстро распространилось по этажу, а затем перебросилось и на верхние помещения. Локализовать пожар на Октябрьской набережной удалось только спустя 10 часов, к 22:30 вечера, к тому моменту у здания рухнула крыша на площади 10,5 тысячи квадратных метров и обвалились межэтажные перекрытия.

В огне погиб 31-летний пожарный, трое его коллег получили ожоги, двое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Сегодня было возбуждено уголовное дело по факту выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

Следователи указывают на то, что задержанный гендиректор "Невской мануфактуры" и его заместитель не могли не знать о выявленных в минувшем феврале недочетах в пожарной безопасности, однако продолжали сдавать помещения. Сами подозреваемые утверждают, что по договору именно арендатор должен был выполнять все противопожарные требования и оборудовать помещения средствами пожарной защиты.

Версия об умышленном поджоге может быть связана с появившейся информацией о том, что 11 марта на земельном участке под Невской мануфактурой было разрешено строительство высотных жилых зданий.