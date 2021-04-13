Поджог или замыкание: огонь оставил от Невской мануфактуры лишь стены

Умышленный поджог или короткое замыкание на производстве – это пока предварительные версии причин пожара, который не удается потушить уже больше суток, Он оставил от исторического здания Невской мануфактуры в Петербурге лишь обугленные кирпичные стены. Гендиректор мануфактуры и его зам задержаны по подозрению в халатности и несоблюдении мер противопожарной безопасности. В огне погиб молодой командир пожарной части, а многие арендаторы мануфактуры полностью лишились своего бизнеса.

Это все, что осталось от Невской мануфактуры: обугленные стены из обгорелого кирпича, плоские как театральные декорации. Конструкции проливают и разбирают до сих пор – пожарные работают очень бережно, часть здания уже обрушилась.

"За моей спиной, вы видите, остался только остов здания, – поясняет начальник Управления информации и связей с общественностью главка МЧС России по Санккт-Петербургу Андрей Литовка. – Заходить внутрь сейчас крайне опасно для личного состава, мы работаем снаружи".

Нельзя допустить новых жертв, пожарный гарнизон Петербурга накануне уже понес потери.

Погиб Илья Белецкий, выводя людей из горящего здания. Его коллеги Антон Соколов и Борис Старовский в больнице в тяжелом состоянии, на ИВЛ. Все трое – из пожарных частей, расположенных рядом с Невской мануфактурой. Илья Белецкий – командир 64-й части, ему был 31 год.

"Молодой парень. 10 лет выслуги у него, житель Невского района Петербурга, –рассказывает о погибшем начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин. – Двое пострадавших – замначальника части и командир отделения, они тоже жители Невского района. Первыми приехали, не дрогнули, стояли насмерть. Но к сожалению, это наша работа, всякое бывает".

Работу расчетов осложнял сильный ветер с Невы. Он раздувал пламя, словно бы специально отрезая людям пути отхода.

– Господи! Парни, валите оттуда, пожалуйста.

А начался пожар, по всей видимости, с цеха, где делали надувные лодки.

"Мы поднялись на третий этаж. Там угарный дым уже, – вспоминает Никита Лахтарин. – Мы туда поднялись, там люди с намоченными тряпками бегали".

Следствие рассматривает разные версии причин пожара, начиная от поджога и заканчивая замыканием в электропроводке.

Помещения Невской мануфактуры проходили противопожарную проверку в марте 2021 года. Инспекторы нашли 9 нарушений, в том числе отсутствие системы пожаротушения, сигнализации и дымоудаления. В срок до октября эти недочеты собственник должен был устранить, но не успел.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека".

"Задержан генеральный директор данной структуры и его заместитель. Решается вопрос о мере пресечения", – проинформировал старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации Следственного комитета по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Невская мануфактура считается памятником регионального значения. Предприятие создал в 1841 году английский купец Джеймс Торнтон.

Последние годы здание по частям сдавалось в аренду.

Вообще территорию Невской мануфактуры готовили к реконструкции. На месте бывшей текстильной фабрики и соседней фабрики "Бумага" предполагали построить жилой комплекс с яблоневым садом.

Это проект строительства 10 квадратных корпусов. В описании сказано, что будут сохранены объекты, относящиеся к историческому наследию: в производственных корпусах собирались сделать универсам, а в заводоуправлении и пожарном депо должны были обосноваться рестораны.

Теперь все это сгорело, но администрация Петербурга настаивает на воссоздании.

"Старинное здание является региональным памятником, – напомнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. – И оно обязательно подлежит восстановлению. Мы будет требовать от собственника, чтобы эти здания были восстановлены".

Сколько времени и средств потребуется на работу в комитете по охране памятников пока сказать не могут, доступ на пепелище ограничен. Там, где была Невская мануфактура, продолжают работать пожарные.