Сотрудник МЧС погиб при тушении масштабного пожара на Невской мануфактуре

В горящем более двух часов здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге обрушились кровля и межкомнатные перекрытия. В огне погиб один сотрудник МЧС, предположительно, командир отделения 64-й части.

Еще двое пожарных получили серьезные травмы, когда выводили из объятого пламенем здания на Октябрьской набережной, где последние годы располагался бизнес-центр, сотрудников. Врачи диагностировали у них ожоги 40-50 процентов тела.

Площадь пожара достигла 4 тысяч квадратных метров, к его тушению планируют привлечь вертолет Ка-32, потому что с земли сотрудники МЧС не могут остановить распространение огня.