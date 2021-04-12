Беглов считает, что Невскую мануфактуру необходимо сохранить

Здание "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге, охваченное масштабным пожаром, необходимо сохранить.

Как передает РИА Новости, об этом заявил губернатор северной столицы Александр Беглов, который лично приехал на место ЧП.

В сопровождении сотрудников МЧС градоначальник прошел внутрь двора производственной площадки на Октябрьской набережной, 50.

Пожар, которому присвоен максимальный, пятый уровень сложности, охватил территорию на площади 10 тысяч квадратных метров. К ликвидации пламени привлечены 400 человек и 70 единиц техники, в том числе несколько вертолетов.

При тушении пожара погиб 31-летний командир отделения 64-й пожарной части Илья Белецкий. Двое его коллег получили 50-процентные ожоги тела, спасая людей из горящего комплекса, который в 2001 году был включен в городской перечень объектов, представляющих историческую и культурную ценность. По предварительным данным, число пострадавших составило пять человек.