Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался о судьбе сгоревшей "Невской мануфактуры". По мнению главы города, памятник истории должен быть воссоздан. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Таким образом, восстановленное здание будет отдано под лофты и коммерческие пространства. Работы будут проводиться за счёт собственника.

Теперь экспертам предстоит оценить потери от пожара. Ряд экспертов уверен, что они практически невосполнимы.

На данный момент можно констатировать, что здание ткацкой фабрики сгорело полностью. Уничтожены пожаром и редкие деревянные перекрытия. Остался лишь остов из красного кирпича, который также может быть сильно деформирован пламенем.

Воссоздание исторического облика здания может обойтись собственник в сотни миллионов рублей.

Напомним, здание "Невской мануфактуры" на Октябрьской набережной загорелось в понедельник днём. Сейчас данное возгорание считается самым крупным пожаром за последние несколько лет.

Во время тушения мануфактуры погиб пожарный, ещё двое – до сих пор находятся в больнице.

В рамках уголовного дела задержаны генеральный директор "Невской мануфактуры" и его заместитель. Следователи продолжают выяснять причины возгорания.