Гендиректора Невской мануфактуры отправили в СИЗО

Генеральный директор Невской мануфактуры Максим Макеев отправлен в СИЗО сроком на два месяца. Соответствующее решение принял суд в Санкт-Петербурге.

Макеев, в свою очередь, не считает себя виновным в случившемся пожаре. По его словам, он не должен отвечать за произошедшее и наступившие тяжкие последствия, сообщает ТАСС.

Гендиректор Невской мануфактуры и его заместитель ранее были задержаны. Следствие считает, что они не могли не знать о недочетах в пожарной безопасности, при этом продолжали сдавать помещения. Не исключено, что огонь в здании мог возникнуть из-за умышленного поджога.

В результате трагедии погиб пожарный Илья Белецкий. Ранее президент России посмертно наградил его орденом Мужества.