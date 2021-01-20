Джек Уилшир подписал контракт с "Борнмутом"

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Англии Джек Уилшир продолжит карьеру в чемпионшипе. 29-летний хавбек подписал с "Борнмутом" контракт, рассчитанный до конца текущего сезона-2020/2021.

Уилшир уже защищал цвета "вишней" в сезоне-2016/17, выступая за команду на правах аренды.

"Приятно вернуться в этот клуб. Как будто никогда и не уезжал, – заявил футболист. – С нетерпением жду возможности вновь сыграть за эту команду".

Уилшир – воспитанник "Арсенала", в составе основной команды которого принял участие в 198 играх во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 30 результативных передач. Также на счету полузащитника 34 матча и два гола за сборную Англии.