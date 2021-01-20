Этим летом засухи на территории Краснодарского края не ожидается. Такой прогноз дают специалисты регионального министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Речь, в том числе, идет и о Сочи. Об этом сообщает ГТРК "Вести Сочи", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Объясняется такое предсказание характером погоды в регионе в нынешний осенне-зимний период. Как сообщил начальник отдела краевого ГКУ "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера" Александр Колесников, обильные осадки в виде дождя и снега позволили накопить достаточно большой запас воды, отмечает ТАСС.

- Можно сказать, тенденция для фермеров и аграриев намечается положительная. Без воды мы не останемся. Есть надежда, что не возникнет водный дефицит и в городах Черноморского побережья, – уточнил Колесник.

Между тем, нынешнее лето в регионе выдалось очень сухим. Зима 2020 года была малоснежной, весной и летом выпало минимальное количество осадков. В связи с этим проблемы появились не только у аграриев. В ряде черноморских городов власти были вынуждены подавать воду по графику.