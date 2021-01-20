"Ахмат" усилился форвардом молодежной сборной Словакии

Форвард словацкого "Ружомберока" Ладислав Алмаши продолжит карьеру в российской премьер-лиге. 21-летний футболист на правах аренды до конца текущего сезона-2020/2021 перешел в "Ахмат".

"Добро пожаловать в "Ахмат" Ладислав", – говорится на официальном сайте грозненцев. Сообщается, что чеченский клуб владеет правами выкупа трансфера игрока.

Алмаши в составе "Ружомберока" принял участие в 27 играх во всех турнира, забил десять мячей и отдал три результативных передачи. Также на его счету девять матчей и два гола за молодежную сборную Словакии.