Россиянин Амиров подписал контракт с "Торонто"

Клуб Национальной хоккейной лиги "Торонто Мэйпл Лифс" заключил контракт новичка с российским нападающим Родионом Амировым. Об этом сообщила пресс-служба канадского клуба.

19-летний хоккеист был выбран "Торонто" на драфте 2020 года в первом раунде под общим 15-м номером. Соглашение с Амировым рассчитано на три года.

���� We’ve signed forward Rodion Amirov to a three-year entry level contract for the 2021-22 season. #LeafsForever



