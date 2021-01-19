Главный тренер "Монреаля": Романов – веселый и позитивный человек

"Монреаль Канадиенс" со счетом 3:1 обыграл в гостях "Эдмонтон Ойлерз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Одну из шайб в составе победителей забросил 21-летний российский защитник Александр Романов.

Романов успел сыграть за новый клуб три матча, но уже успел набрать в них 2 очка. В первой игре с "Торонто" он сделал голевую передачу, а в матче с "Эдмонтоном" поразил ворота соперника. Забросив шайбу в своей третьей игре, Александр повторил клубное достижение, установленное Дэвиду Уилки. Рекорд принадлежит другому защитнику "Канадиенс" Бобу Тернеру, отличившемуся во второй игре.

Главный тренер "Монреаля" Клод Симон доволен новичком. "Александр очень веселый и позитивный парень. Всегда пребывает в хорошем настроении Он сразу понравился одноклубникам", – цитирует Жюльена ТАСС.