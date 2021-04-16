Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Результативная игра нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина в матче с "Нью-Джерси Дэвилз" не осталась незамеченной. Российский хоккеист признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Артемий забросил две шайбы в ворота "Дэвилз", а также отдал голевую передачу. Его команда победила с результатом 4:0. Организаторы назвали 29-летнего россиянина первой звездой игрового дня. Всего на счету Панарина 15 голов и 31 передача в 32 матчах текущего сезона.

Второй звездой признан нападающий "Бостон Брюинз" Брэд Маршанд, забросивший две шайбы в ворота "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает ТАСС. Третьим лауреатом оказался форвард "Виннепег Джетс" Кайл Коннор, набравший три очка (2+1) в игре с "Торонто Мэйпл Ливз".