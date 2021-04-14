Артемий Панарин превзошел достижение Марка Мессье

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал автором одной из заброшенной шайб команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз". Она позволила россиянину установить очередной клубный рекорд.

Панарин набрал 138 (45+93) очков в 100 играх за клуб из Нью-Йорка. Таким образом, ему удалось побить рекорд Марка Мессье. Знаменитый канадский форвард в первых 100 матчах за "Рейнджерс" набрал 137 баллов.

Напомним, что команда Панарина в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграла "дьяволов" со счетом 3:0.