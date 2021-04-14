Гол Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Филадельфию"

Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Филадельфии", чем помог "Вашингтону" одержать крупную победу. Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в свою очередь поразил ворота "Нью-Джерси".

"Вашингтон Кэпиталз" уверенно разобрался на своем льду с "Филадельфией" Флайерз" – 6:1. Фундамент победы был заложен уже в первом периоде – 4:1. Третья шайба была заброшена Никласом Бергстремом после передачи Александра Овечкина. Сам Овечкин отличился уже в третьем периоде, реализовав численное преимущество. Счет вырос до 6:1. Этот гол стал для Овечкина 22-м в сезоне. Одноклубник Александра Дмитрий Орлов записал на свой счет одно очко за результативный пас. Евгений Кузнецов очков не набрали. Равно, как защитник "Филадельфии" Иван Проворов. Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 29 бросков..

"Нью-Йорк Рейнджерс" в гостевом матче со счетом 3:0 переиграл "Нью-Джерси Дэвилз". В первом периоде Мика Зибанеджад с подачи Павла Бучневича забросил первую шайбу в игре. В третьей 20-минуте в воротах "дьяволов" побывало еще две шайбы. И оба раза отличились российские легионеры. Сначала отличился Артемий Панарин, а затем гол на свой счет записал Павел Бучневич. Теперь у Панарина 43 очка (13 голов + 30 передач), а у Бучневича – 37 очков (16+21). Павел забросил юбилейную, 20-тысячную шайбу "рейнджеров" в НХЛ. Вратарь "Рейнджерс" Илья Шестеркин отбил все 27 бросков, совершенных по его воротам.

"Бостон Брюинз" и "Баффало Сейбрз" в основное время сыграли вничью. Дополнительный период не выявил победителя, а буллиты лучше выполнили хоккеисты "Бостона". Также со счетом 2?2 завершились 60 минут матча "Торонто Мейпл Ливз" – "Калгари Флеймз". Но до буллитов дело не дошло. "Калгари" сумел добыть победу в овертайме. Нападающий "Торонто" Илья Михеев результативных действий не совершил.