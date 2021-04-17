Овечкин, Кузнецов и Орлов принесли "Вашингтону" победу в Филадельфии

Александр Овечикн, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов помогли своему клубу "Вашингтон Кэпиталз" победить в Филадельфии местных "Флайерз" в стартовом матче очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Счет – 6:3, – в пользу "капиталистов".

Овечкин в этой встрече отличился дважды, а еще один раз ассистировал Орлову. У Кузнецова – гол и два результативных паса. Орлов забил второй гол в ворота хозяев. Еще две шайбы у гостей на счету Шири и Манты, а Карлсон отличился четырьмя голевыми передачами. Российский вратарь "Кэпиталз" Илья Самсонов отразил 22 броска из 25. В составе проигравших первый гол на счету россиянина Ивана Проворова.