Голы и пасы Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения

Экс-обладатели Кубка Стэнли из "Вашингтон Кэпиталз" принимали "Филадельфию Флайерз" в стартовом матче очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Капитан "капиталистов" Александр Овечкин забил два гола и сделал два паса, но его команда все равно проиграла – 4:7.

Игра сразу пошла на встречных курсах и уже в первом периоде соперники обменялись голами: у "Вашингтона" Овескин забил и дал голевой пас Уилсону, а у гостей отличился Лоутон. Во втором периоде казалось, что хозяева ведут игру: Овечкин снова забил и дал пас Бэкстрему, но у "летчиков" забили тот же Лоутон, Хегг и ван Римсдайк.

Третий период продолжил нагнетать напряжение, но гол случился лишь один: Кутюрье вывел гостей вперед в самом начале тайма. Дальше команда Овечкина и Евгений Кузнецова пыталась сравнять счет, а "Филадельфия" не только отбивалась, но и контратаковала. И в итоге Лоутон сделал хет-трик, Кутюрье – дубль, а "летчики " победили в гостях со счетом 7:4.