Овечкин забивал, Кузнецов раздавал пасы, "Вашингтон" проиграл

Программа очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге открылась матчем в столице США между местным "Вашингтон Кэпитлаз" и клубом "Питтсбург Пингвинз". В нем сыграли сразу пятеро россиян, но победил только один – Евгений Малкин вместе с командой гостей – 4:3 по буллитам.

Игра Малкина против целой российской диаспоры "капиталистов" получилась занятной. Сам лидер "Питтсбурга" промолчал, а в "Вашингтоне" Александр Овечкин забил гол, Евгений Кузнецов отдал два голевых паса, Илья Самсонов крутился, как мог, в воротах, а Дмитрий Орлов отрабатывал в защите. И, тем не менее, хозяева проиграли.

У гостей счет открыл Родригес уже на 1-й минуте. Впрочем, в середине первого периода Дауд сравнял счет, Овечкин вывел "Вашингтон" вперед. Три гола было забито и во втором тайме: Бэкстрем отличился у хозяев, Сивиур и Петтерссон – у гостей.

Третий период голов не принес, точно так же, как и дополнительное время. А вот в серии послематчевых штрафных бросков лучше оказались гости, Самсонов не смог противостоять буллиту в исполнении Генцела. 4:3 – в пользу "Питтсбурга".